Украинские солдаты начали сдаваться в плен на Сватовском направлении

Военные ВСУ начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском направлении. Об этом РИА Новости рассказал российский боец, выполняющий задачи на этом направлении.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», – указано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в результате серьезных боев на Сватовском и Краснолиманском направлениях ВСУ потерпели значительные потери. Передовыми подразделениями группировки войск «Центр» сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68 егерской бригады ВСУ.

Потери противника составили более 40 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, а также барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражён зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», указано в Telegram-канале оборонного ведомства.