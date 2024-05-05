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Украинские СМИ сообщили об ударах по Славянской ТЭС
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Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Подробности инцидента не приводятся.
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