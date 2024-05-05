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СВО 5 мая 2024 17:29

Украинские СМИ сообщили об ударах по Славянской ТЭС

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Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Подробности инцидента не приводятся.

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