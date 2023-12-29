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СВО 29 декабря 2023 14:50

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и других городах

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В нескольких городах Украины, включая ее столицу, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ, передает РИА Новости.

Позднее мэр Киева написал о повторных взрывах и сообщил, что в городе активно работают системы противовоздушной обороны. По его информации, в Подольском районе загорелся склад.

Также сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Харькове, где, по звявлениям мэра города, произошло уже три волны ударов, повреждены линии электропередачи, склады и предприятия.

На западе Украины во Львове пожар случился на объекте критической инфраструктуры. Также звуки взрывов, по сообщениям СМИ, были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе.

#Украина #спецоперация на Украине
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