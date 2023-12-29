Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и других городах
В нескольких городах Украины, включая ее столицу, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ, передает РИА Новости.
Позднее мэр Киева написал о повторных взрывах и сообщил, что в городе активно работают системы противовоздушной обороны. По его информации, в Подольском районе загорелся склад.
Также сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Харькове, где, по звявлениям мэра города, произошло уже три волны ударов, повреждены линии электропередачи, склады и предприятия.
На западе Украины во Львове пожар случился на объекте критической инфраструктуры. Также звуки взрывов, по сообщениям СМИ, были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»