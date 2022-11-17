Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов

Украинские силовики во время карательных акций в Херсоне расстреляли 39 пророссийских активистов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечает агентство, еще 74 человека были вывезены силовиками в неизвестном направлении.

Тела убитых активистов не выдали их родным – их планируют использовать в дальнейшем в постановочных видео, которые якобы будут демонстрировать военные преступления РФ.

Силовики также запугивают тех жителей, которые покинули город: они вламываются в их оставленные квартиры, дома, рушат там мебель и оборудование, а видео с результатами отправляют собственникам.