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СВО 4 ноября 2024 15:04

Украинские пленные отказываются от обмена и желают остаться в России

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Украинские военные массово отказываются от обмена и желают остаться в России, как сообщила волонтер Марина Ашифина.

«Очень много военнопленных хотят остаться жить на территории России, то есть они массово отказываются от обмена на территорию Украины, вот их родственники также заинтересованы в этом, чтобы они остались здесь», — сказала волонтер.

Про этом российские власти отзываются на эту просьбу и число тех, кто остался в России после освобождения из плена продолжает расти.

Как сообщает ТАСС, Украина продолжает платить пособия пленным, которые давно таковыми не являются.

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