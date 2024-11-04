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Украинские пленные отказываются от обмена и желают остаться в России
Украинские военные массово отказываются от обмена и желают остаться в России, как сообщила волонтер Марина Ашифина.
«Очень много военнопленных хотят остаться жить на территории России, то есть они массово отказываются от обмена на территорию Украины, вот их родственники также заинтересованы в этом, чтобы они остались здесь», — сказала волонтер.
Про этом российские власти отзываются на эту просьбу и число тех, кто остался в России после освобождения из плена продолжает расти.
Как сообщает ТАСС, Украина продолжает платить пособия пленным, которые давно таковыми не являются.
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