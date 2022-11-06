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Ру Тат
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Политика
6 ноября 2022  13:42

Украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS — одна ракета попала в шлюз дамбы

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ВСУ обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из американского комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения. Об этом источник в экстренных службах рассказал РИА Новости.

По словам собеседника, всего было выпущено шесть снарядов. 

Киевский режим постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, который соединяет берега Днепра.  

В середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявлял, что разведданные говорят о возможном массированном ракетном ударе по плотине Каховской ГЭС, и назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей. 

Власти Херсона организовали эвакуацию мирного населения на левый берег Днепра. 

4 ноября Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время вывезти мирное население города на безопасную территорию.

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