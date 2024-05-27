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Украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике
В ночь на 27 мая в Краснодарском крае силы ПВО подавили украинские беспилотники, которые пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», – указал губернатор.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы.
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