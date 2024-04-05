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Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины при помощи боевых дронов атаковали объекты Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.
По данным агентства, прилется были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Отмечается, что критически важная инфраструктура повреждений не получила и системы станции продолжили работу без каких-либо нарушений.
В администрации станции подчеркнули, что обстрелы АЭС недопустимы, поскольку это может привести к печальным последствиям.
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