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СВО 5 апреля 2024 17:06

Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС

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Вооруженные силы Украины при помощи боевых дронов атаковали объекты Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

По данным агентства, прилется были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Отмечается, что критически важная инфраструктура повреждений не получила и системы станции продолжили работу без каких-либо нарушений.

В администрации станции подчеркнули, что обстрелы АЭС недопустимы, поскольку это может привести к печальным последствиям.

#Запорожская область
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