Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины при помощи боевых дронов атаковали объекты Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

По данным агентства, прилется были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Отмечается, что критически важная инфраструктура повреждений не получила и системы станции продолжили работу без каких-либо нарушений.

В администрации станции подчеркнули, что обстрелы АЭС недопустимы, поскольку это может привести к печальным последствиям.