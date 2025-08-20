news_header_top
Руc Тат
16+
СВО 20 августа 2025 14:53

Украинские ДРГ попытались прорваться на катерах к Крыму

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на катерах к Крымскому полуострову, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражен нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана», – указано в публикации.

#Крым
