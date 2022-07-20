Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удар по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Ударные беспилотники <…> атаковали Запорожскую АЭС!» — написал он, уточнив, что на самой атомной электростанции всё в порядке, удар был нанесен по ее территории.

По словам Рогова, «три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории ЗАЭС», мощность боезарядов достигала килограммов в тротиловом эквиваленте. При этом реакторная часть не пострадала, радиационный фон остается на нормальном уровне.

Ранее, 18 июля, украинские военные с помощью американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS атаковали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Сегодня утром министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал оперативнее сбивать украинские беспилотники над приграничными регионами России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, опираясь на сведения только из официальных российских источников.