Украинские беспилотники пытались атаковать три региона России

Семь регионов России сегодня ночью были атакованы беспилотниками ВСУ.

Как сообщают в оборонном ведомстве страны, около 03.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области.

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет.

На месте работают экстренные службы, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Василия Голубева, один беспилотник упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре. В результате повреждены фасады и выбиты окна 3-х зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Пострадали два человека, от госпитализации отказались.

На месте работают все службы, глава администрации города.

Кроме того, около 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника над территорией Брянской области.

Как сообщает губернатор Александр Богомаз, в результате падения обломков бесспилотника повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших нет.