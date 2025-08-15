Украинские беспилотники атаковали порт Оля в Астраханской области

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку украинских беспилотников на портовую инфраструктуру в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его данным, все атакующие дроны были либо подавлены средствами РЭБ, либо сбиты. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать, однако обломки одного из БПЛА повредили стоявшее в порту судно.

Некоторые из обезвреженных беспилотников пока не обнаружены. Губернатор призвал жителей сообщать в правоохранительные органы, если они будут найдены.

Работа порта Оля продолжается в штатном режиме.