Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Украинские агенты пытались вручить заминированную грамоту главе проекта «Архангел»
Заминированную грамоту в рамке с подсветкой пытались вручить украинские агенты главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову. Как сообщает ТАСС, теракт предотвращен, а исполнитель задержан.
Бомба была разминирована, никто не пострадал.
Всероссийский проект «Архангел» образован группой энтузиастов в 2022 году после начала СВО. Он занимается обучением военнослужащих управлению дронами, а также разработкой и тестированием беспилотников с использованием современных систем.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников