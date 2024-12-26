Украинские агенты пытались вручить заминированную грамоту главе проекта «Архангел»

Заминированную грамоту в рамке с подсветкой пытались вручить украинские агенты главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову. Как сообщает ТАСС, теракт предотвращен, а исполнитель задержан.

Бомба была разминирована, никто не пострадал.

Всероссийский проект «Архангел» образован группой энтузиастов в 2022 году после начала СВО. Он занимается обучением военнослужащих управлению дронами, а также разработкой и тестированием беспилотников с использованием современных систем.