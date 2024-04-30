Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова считает президента Украины Владимира Зеленского «главным злом». Она также пожаловалась в одном из интервью на своих соотечественников, которые раскритиковали ее за высказывание собственной позиции, пишет РИА «Новости».

Егорова подчеркнула, что Зеленский обманул всех украинцев, бросил граждан Украины «в топку войны». При этом он отказывается сесть за стол переговоров и просит как можно больше оружия у Запада.

Спикер добавила, что украинский лидер только грабит и наживается на войне. Причем она, в свою очередь, ни раз призывала сограждан остановиться, обращая внимание украинцев на то, что «зло на Банковой, под носом сидит». Однако в ответ сограждане набросились на журналистку со словами, что у нее «руки по локоть в крови» и что это она является «главным злом на этой земле».

Телеведущая добавила, что у нее сердце болит за украинцев. Она их много раз пыталась предупредить, что Зеленский и его окружение в конечном итоге просто сядут в самолет, а местным жителям оставят разрушенную и разграбленную страну.

Ранее Егорова еще до начала спецоперации России на Украине говорила, что поддерживает российского лидера Владимира Путина, и критикует Зеленского за действия на Донбассе.