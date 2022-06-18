Глава украинской делегации: Киев может вернуться к переговорам с РФ в конце августа

Украина может вернуться к переговорам с Россией к концу августа, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью радиостанции «Голос Америки»*, сообщает ТАСС.

«К концу августа», – сказал он в ответ на вопрос о том когда Киев будет готов продолжить переговоры.

Арахамия отметил, что Украина не хочет делиться планами о возможных контрнаступлениях с россиянами в открытых источниках. По его словам, «потеря территорий юридически невозможна», добавив, что Киев готов рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое предлагалось украинской сороной к рассмотрению на переговорах в Стамбуле.

«Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а дипломатическим и политическим путем, а это было бы уже компромиссом», – подчеркнул глава делегации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальное военной операции по защите Донбасса. Переговоры делегаций России и Украины ранее были приостановлены по инициативе украинской стороны.