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Происшествия 27 августа 2026 10:27

Украинская шпионка получила 13 лет колонии в Запорожской области

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Гражданку Украины приговорил к 13 годам колонии общего режима Запорожский областной суд. Женщину признали виновной в шпионаже.

Как сообщает ТАСС, женщина проживала в Мелитополе. На одном из проукраинских каналов в Telegram она увидела публикацию, авторы которой призывали отправлять сведения о местах дислокации и перемещениях подразделений, вооружения и техники Вооруженных сил РФ в Запорожской области. С мая по август 2023 года злоумышленница направляла соответствующие данные, которые она фиксировала в Мелитополе и его окрестностях.

Женщина выступала против проведения СВО и испытывала неприязнь к действующей власти, являясь сторонницей проукраинской идеологии.

#шпионаж #Запорожская область #приговор суда
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