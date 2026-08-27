Украинская шпионка получила 13 лет колонии в Запорожской области

Гражданку Украины приговорил к 13 годам колонии общего режима Запорожский областной суд. Женщину признали виновной в шпионаже.

Как сообщает ТАСС, женщина проживала в Мелитополе. На одном из проукраинских каналов в Telegram она увидела публикацию, авторы которой призывали отправлять сведения о местах дислокации и перемещениях подразделений, вооружения и техники Вооруженных сил РФ в Запорожской области. С мая по август 2023 года злоумышленница направляла соответствующие данные, которые она фиксировала в Мелитополе и его окрестностях.

Женщина выступала против проведения СВО и испытывала неприязнь к действующей власти, являясь сторонницей проукраинской идеологии.