Украинская Рада планирует обложить крымчан налогами

Отменить свободную экономическую зону «Крым» планируют власти Украины. Разработка соответствующего законопроекта ведется в Верховной Раде.

В случае принятия документа на украинцев, которые проживают на полуострове, будут распространяться налоговые правила, аналогичные действующим на Украине.

Как напоминает РИА Новости, согласно действующему законодательству страны живущие в Крыму граждане Украины в ряде аспектов приравнены к иностранцам. По этой причине с них не взимаются налоги и сборы. В то же время им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

Украина, как и многие другие страны мира, не признает присоединения Крыма к России, произошедшего в 2014 году.