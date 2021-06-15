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Ру Тат
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15 июня 2021  09:40

Украинская Рада планирует обложить крымчан налогами

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Отменить свободную экономическую зону «Крым» планируют власти Украины. Разработка соответствующего законопроекта ведется в Верховной Раде. 

В случае принятия документа на украинцев, которые проживают на полуострове, будут распространяться налоговые правила, аналогичные действующим на Украине. 

Как напоминает РИА Новости, согласно действующему законодательству страны живущие в Крыму граждане Украины в ряде аспектов приравнены к иностранцам. По этой причине с них не взимаются налоги и сборы. В то же время им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

Украина, как и многие другие страны мира, не признает присоединения Крыма к России, произошедшего в 2014 году.

#крым #россия и украина #налоги и сборы
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