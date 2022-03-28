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Политика
28 марта 2022  22:28

Украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров с Россией

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Члены делегации Украины прибыли в Стамбул, где состоятся переговоры с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

Как сообщалось ранее, переговоры пройдут в 10.30 по московскому времени. До них Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с представителями Москвы и Киева.

Российская делегация уже прибыла в Турцию. О проведении мероприятия Эрдоган накануне договорился с Президентом России Владимиром Путиным.

#спецоперация на Украине #переговоры #турция
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