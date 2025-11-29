news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 ноября 2025 15:57

Украинская делегация отправилась в США для обсуждения мирного плана Трампа

Читайте нас в
Телеграм

Новый глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров заявил, что его команда уже отправилась в США для участия в переговорах по мирному плану. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинская делегация уже в пути в США», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Обсуждаемый план мирного урегулирования состоит из 28 пунктов, которые касаются суверенитета Украины, ее нейтрального статуса, а также территорий, вошедших в состав России по волеизъявлению проживающего на них народа, замороженных активов Москвы и так далее. Президент РФ Владимир Путин оценивал план как пригодный для формирования основы будущих договоренностей.

#США #Украина #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025