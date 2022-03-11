Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» Тимощука лицензии и всех титулов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел обращение комитета по этике и честной игре в отношении тренера «Зенита» Анатолия Тимощука. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, украинский тренер санкт-петербургского клуба лишен тренерской лицензии уровня Prо, а также всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

Кроме того, Тимощуку будет запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Напомним, Анатолий Тимощук является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины. 43-летний специалист в качестве игрока становился чемпионом России и Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.