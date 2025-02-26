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СВО 26 февраля 2025 13:50

Украинская армия за сутки потеряла более 270 бойцов в Курской области

Российская армия в курском пограничье за сутки уничтожила более 270 украинских бойцов. Об этом сообщили в Миноброны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», – сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

#всу #российская армия #СВО
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