Российская армия в курском пограничье за сутки уничтожила более 270 украинских бойцов. Об этом сообщили в Миноброны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», – сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.