Украинец получил 15 лет тюрьмы за попытку подрыва поезда на Кубани

Гражданин Украины был приговорен к 15 годам тюрьмы за попытку подорвать поезд на Кубани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«В Краснодарском крае вынесен приговор в отношении гражданина Украины, пытавшегося совершить взрыв грузового поезда. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры края, признал Борисенко виновным», – сообщают в ведомстве.

Первые три года своего срока преступник будет отбывать в тюрьме. Кроме того, ему был назначен штраф размером 1 млн рублей.