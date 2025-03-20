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Общество 20 марта 2025 15:32

Украинцы, находящиеся в РФ без законных оснований, должны выехать до 10 сентября

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, должны ее покинуть до 10 сентября или урегулировать свое положение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», – говорится в документе.

Кроме того, в Донбассе и Новороссии иностранные граждане, а также лица, не имеющие гражданства, обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие наркотической зависимости, опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ. Это требование относится к тем, кто еще не проходил подобное медицинское обследование, и к тем, кто работает или пребывает в указанных регионах более 90 дней.

#указ президента рф
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