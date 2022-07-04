news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
В мире
4 июля 2022  07:32

Украина заявила о задержании российского судна в Турции

news_top_970_100

Украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал о задержании российского судна. Дипломат утверждает, что турецкие таможенники остановили корабль с зерном у входа в порт по требованию Киева.

Украинская сторона утверждает, что судно перевозило украинское зерно, передает Reuters.

«В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», - приводит издание слова украинского посла.

Бондар утверждает, что Киев находится в тесном контакте с турецкими таможенными органами.

По утверждениям Боднара, в понедельник, 4 июля, должно пройти «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».
 

#Украина #турция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100