Украина заявила о задержании российского судна в Турции

Украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал о задержании российского судна. Дипломат утверждает, что турецкие таможенники остановили корабль с зерном у входа в порт по требованию Киева.

Украинская сторона утверждает, что судно перевозило украинское зерно, передает Reuters.

«В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», - приводит издание слова украинского посла.

Бондар утверждает, что Киев находится в тесном контакте с турецкими таможенными органами.

По утверждениям Боднара, в понедельник, 4 июля, должно пройти «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».

