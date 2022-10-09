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Происшествия
9 октября 2022  21:46

Украина взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе, заявили в Беларуси

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Украинская сторона взорвала практически все мосты на границе с Белоруссией, а также заминировала дороги. Об этом со ссылкой на председателя белорусского госпогранкомитета Анатолия Лаппо сообщает «Интерфакс».

«Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы», — объяснил он.

По словам Лаппо, на украинская сторона ставит «противотанковые мины в три ряда на дорогах». При этом охрану обеспечивают не пограничники, а представители теробороны.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — подчеркнул глава Госпогранкомитета.

#Белоруссия #граница #Украина
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