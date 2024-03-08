Украина вышла из соглашения с СНГ о ВС и пограничных войсках

На заседании Кабмина Украины было принято решение выйти из соглашения со странами СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Об этом передает РИА Новости.

Также утвержден проект закона о выходе из соглашения с содружеством о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб, заключенный в сентябре 1994 года в Москве.