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Украина вышла из соглашения с СНГ о ВС и пограничных войсках
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На заседании Кабмина Украины было принято решение выйти из соглашения со странами СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Об этом передает РИА Новости.
Также утвержден проект закона о выходе из соглашения с содружеством о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб, заключенный в сентябре 1994 года в Москве.
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