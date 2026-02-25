Украина ввела санкции против Российского военно-исторического общества и его филиалов

Украинское правительство ввело санкции против российских историков, сообщили в Российском военно-историческое обществе.

Среди ограничений – приостановление финансовых обязательств, блокирование активов, запрет на транзит по территории страны и другие. Отдельно упомянуто Российское военно-историческое общество и его региональные филиалы на освобожденных территориях. Для них были введены особые меры – блокировка домена rvio.ru и отключение доступа к контенту организации на Украине.

«Санкции против Российского военно-исторического общества и историков – это маркер эффективности. Если пытаются “наказать” за работу с документами и источниками, значит, наша просветительская и научная линия попадает в цель! РВИО занимается исторической правдой и культурой памяти – это системная работа, которую не получится остановить "санкционными списочками"», – Исполнительный директор РВИО в Татарстане Тимур Камалетдинов.

Он также отметил, что в Татарстане проводятся публичные мероприятия, интерактивы и экспедиции, среди которых конференция по созданию регионального учебника истории в 2024 году и лекции для молодежи во время реконструкции на горе Соколка Верхнеуслонского района.