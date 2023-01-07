Украина ввела санкции против Киркорова, Кипелова, Лепса, Лолиты, Пелагеи и Петросяна

Украина ввела персональные санкции против 119 российских артистов, ведущих, шоуменов, журналистов и других медиаперсон. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны своим указом утвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, под санкциями оказались такие музыканты, как Ирина Аллегрова, Василий Вакуленко (Баста), Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Пелагея (Телегина), Стас Пьеха, Анита Цой и Михаил Шуфутинский.

Кроме того, ограничительные меры затронули оперную певицу Анну Нетребко, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, кинорежиссера Никиту Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, телеведущего Леонида Якубовича, шоумена Михаила Галустяна, медиаменеджеров Дмитрия Киселева и Маргариту Симоньян.

Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и футболист Анатолий Тимощук, бывший тренер петербургского «Зенита».

Рестрикции предусматривают, в частности, блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.