Украина ввела полный запрет на импорт товаров из России

Украина полностью запретила ввозить на территорию страны товары из России. Об этом сообщают «Известия».

«Сегодня мы официально объявили о полном прекращении торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», — рассказала Reuters глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, она призвала западные страны последовать примеру Киева. По мнению украинского министра, это поможет уменьшить возможности России по финансированию спецоперации.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, после обращения к России глав ДНР и ЛНР. Как объяснил Президент РФ Владимир Путин, главная цель ВС РФ — защитить мирное население, более восьми лет подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.