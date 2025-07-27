Президент Украины Владимир Зеленский утвердил очередной пакет санкций, затронувший ряд физических лиц из Российской Федерации, а также юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах и Иране. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на своей странице в Facebook (запрещён на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), Украина согласовала эти ограничения с 18-м пакетом санкций, ранее принятым Европейским союзом.

По словам Власюка, под украинские санкции попали компании, которые, согласно данным украинской стороны, участвуют в деятельности так называемого «теневого флота», поставках продукции двойного назначения в обход существующих ограничений, а также сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

Кроме того, ограничения коснулись структур и лиц, имеющих отношение к добыче, переработке и поставке редких и редкоземельных металлов.

Следует отметить, что украинские власти регулярно расширяют санкционные списки, в которые включаются не только граждане и предприятия из России, но и субъекты из других стран, обвиняемые Киевом в поддержке РФ или распространении антиукраинской риторики.

Формирование таких списков осуществляется профильными министерствами, после чего утверждается Советом национальной безопасности и обороны Украины. Киев также активно продвигает свои санкционные инициативы на международной арене, призывая западные страны к усилению давления на Москву.