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Украина увеличит военные расходы на 13,6 млрд долларов
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Украинские власти хотят увеличить военные расходы на 500 млрд гривен – 13,6 млрд долларов. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 млрд гривен», – сказал он.
Он заявил, что это самое большое увеличение бюджета в истории страны.
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