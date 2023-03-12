Украина увеличит военные расходы на 13,6 млрд долларов

Украинские власти хотят увеличить военные расходы на 500 млрд гривен – 13,6 млрд долларов. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале.

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 млрд гривен», – сказал он.

Он заявил, что это самое большое увеличение бюджета в истории страны.