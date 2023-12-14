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Украина устанавливает «зубы дракона» на границе с РФ и Беларусью
Украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» в приграничной Черниговской области, сообщил в четверг командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
«Сейчас в Черниговской области... на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые "зубы дракона"», – приводит слова Наева телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.
Командующий уточнил, что укрепления устанавливают на направлениях, которые считают наиболее опасными. Пока, по его оценке, ситуация стабильна.
Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом, передает ТАСС.
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