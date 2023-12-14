Украина устанавливает «зубы дракона» на границе с РФ и Беларусью

Украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» в приграничной Черниговской области, сообщил в четверг командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

«Сейчас в Черниговской области... на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые "зубы дракона"», – приводит слова Наева телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.

Командующий уточнил, что укрепления устанавливают на направлениях, которые считают наиболее опасными. Пока, по его оценке, ситуация стабильна.

Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом, передает ТАСС.