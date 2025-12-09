Украина требует отстранить Гуменника и Петросян от Олимпиады-2026

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Национальный олимпийский комитет Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо с требованием не допускать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к Играм, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Украинская сторона обвиняет их в нарушении принципов нейтральности, а также демонстрации запрещенной символики и контактах с лицами, продвигающими «российскую пропаганду».

«Несмотря на продолжающуюся СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. – прим. ред.), эти фигуристы продолжают участвовать в мероприятиях, открыто поддерживающих СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. – прим. ред.), демонстрируют запрещенную символику и поддерживают контакты с публичными лицами, продвигающими российскую пропаганду», – говорится в сообщении НОК Украины.

Украинская сторона считает, что допуск этих спортсменов подрывает принципы Олимпийской хартии и создает риски политизации спорта. Под обращением стоят подписи президента НОК Вадима Гутцайта, министра молодежи и спорта Матвея Бедного и президента Федерации конькобежного спорта Украины Даниля Амирханова. Они призвали Международный олимпийский комитет и ISU провести всестороннюю проверку.

В документе также подчеркивается «неизменная позиция Украины» о недопустимости участия в международных стартах спортсменов, которые, по ее мнению, поддерживают связанные с Россией действия или имеют отношение к военным структурам.