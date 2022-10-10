Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Европу из-за ударов РФ

Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии из-за российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении украинского Министерства энергетики в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ведомстве обратили внимание на то, что украинская электроэнергия, которую экспортировалась в Европейский Союз после синхронизации энергосистем, наряду с отдельными линиями в Молдову и Польшу «помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность ее энергосистемы». Даже после приостановки работы Запорожской АЭС украинская сторона выполнила обязательства перед европейскими партнерами.

«Однако сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергетической системы», — констатировали в украинском Минэнерго.

Украина в конце марта начала экспортировать электроэнергию в Польшу, в мае — в Молдову, а с конца июня — в Евросоюз. Первым направлением поставок стала Румыния, а с начала июля энергию начали поставлять и в Словакию. С конца июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в ЕС до 250 МВт.

Сегодня с утра сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы, в том числе в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Около полудня появилась информация о второй волне взрывов. В результате ударов электроснабжение пропало в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Харьковской.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов высокоточным дальнобойным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В связи с этим он напомнил о подрыве Крымского моста, обвинив в совершении диверсии украинские спецслужбы.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на российские источники.