Украина приостановила соглашение с Россией в сфере ядерной безопасности

Украина приостановила действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования страны.

В частности, прекращено действие договора о сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Также приостанавливается действие соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью.

Соответствующий приказ был подписан 24 июня, говорится в сообщении ведомства.