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Политика
27 июня 2022  11:43

Украина приостановила соглашение с Россией в сфере ядерной безопасности

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Украина приостановила действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования страны.

В частности, прекращено действие договора о сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Также приостанавливается действие соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью.

Соответствующий приказ был подписан 24 июня, говорится в сообщении ведомства.

#Украина #соглашение #спецоперация на Украине
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