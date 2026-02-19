Украина пригрозила бойкотом Паралимпиады из-за допуска России с национальной символикой

Фото: kremlin.ru

Министерство иностранных дел Украины выступило с резким заявлением, в котором пригрозило бойкотировать предстоящие Паралимпийские игры в Италии. Причиной стало решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований с национальной символикой.

В ведомстве призвали другие страны и официальных лиц присоединиться к бойкоту и не присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях Игр. «Решение допустить Россию и Беларусь к Паралимпийским играм под национальными флагами вызывает возмущение. Оно унижает паралимпийское сообщество и всю Украину, подрывает доверие к международному спорту», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях МИД.

Украинская сторона требует от МПК пересмотреть это решение и запретить использование государственной символики России и Беларуси. Ранее стало известно, что на Паралимпиаду-2026, которая пройдет с 6 по 15 марта, допущено шестеро российских спортсменов, и они будут выступать под флагом своей страны. Это первый случай с начала конфликта, когда россияне участвуют в крупных международных стартах без нейтрального статуса. В ответ на допуск Украина ранее уже ввела санкции против Паралимпийского комитета России и его руководителя Павла Рожкова.