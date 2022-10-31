Украина потребовала от Интерпола объявить в розыск Валентину Матвиенко

Киевские власти направили запрос в Интерпол, чтобы объявить в розыск спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко. Также она, как и другие сенаторы, получила повестку во Львовский суд Украины. Об этом политик рассказала в ходе «Открытого диалога» с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

«Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.