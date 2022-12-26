Украина потратила почти все советское и натовское оружие, заявил командир «Ахмата»

Украина практически полностью истощила запасы советского и западного оружия, поделился помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Он уверен, что в скором времени бойцы ВСУ останутся практически безоружными, так как НАТО не сможет быстро повторить столь масштабные поставки.

«Таких объемов для экспорта у них просто нет. Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства, находившееся на территории Украины», — цитирует его РИА Новости.

Также Алаудинов рассказал о ситуации, сложившейся под Артемовском, который находится под контролем украинских военных.

«Артемовск планомерно сковывается нашими подразделениями. Итог будет лишь один — Артемовск будет освобожден, — подчеркнул командир. — Основная и единственная причина, из-за которой мы движемся несколько медленно, — это задача избежать жертв мирного населения».

В заключение он сообщил, что продвижению российских войск «всеми силами и средствами» мешает НАТО.