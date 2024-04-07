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Украина попросила «зарезервировать» для нее место в НАТО
Для Украины можно зарезервировать место в НАТО до окончания конфликта. С такой просьбой в адрес альянса обратился заместитель председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады, глава постоянной делегации страны в парламентской ассамблее альянса Егор Чернев, сообщает РБК.
По его словам, в Киеве понимают, что Украину не примут в НАТО до окончания конфликта, «но зарезервировать этот 33-й стул за нами — в принципе, наши партнеры могли бы».
Если же в альянсе не предпримут никаких шагов для приближения Украины к вступлению в него, то это лишь покажет его слабость.
Напомним, что Украина подала заявку на получение членства в НАТО еще осенью 2022 года, однако члены объединения так и не пришли к единому мнению относительно дальнейших шагов.
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