Украина попросила «зарезервировать» для нее место в НАТО

Для Украины можно зарезервировать место в НАТО до окончания конфликта. С такой просьбой в адрес альянса обратился заместитель председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады, глава постоянной делегации страны в парламентской ассамблее альянса Егор Чернев, сообщает РБК.

По его словам, в Киеве понимают, что Украину не примут в НАТО до окончания конфликта, «но зарезервировать этот 33-й стул за нами — в принципе, наши партнеры могли бы».

Если же в альянсе не предпримут никаких шагов для приближения Украины к вступлению в него, то это лишь покажет его слабость.

Напомним, что Украина подала заявку на получение членства в НАТО еще осенью 2022 года, однако члены объединения так и не пришли к единому мнению относительно дальнейших шагов.