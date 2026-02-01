Украина попросила у Европы помощь, превышающую годовые расходы страны в 14 раз

Украина запросила у Европейского союза финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов, что в 14 раз превышает годовые расходы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным украинского Минфина, бюджет на 2026 год рассчитан на 4,83 триллиона гривен. При этом при подготовке бюджета учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар, что эквивалентно 108,05 миллиарда долларов. Таким образом, европейский транш такого объема мог бы финансировать украинский бюджет на протяжении как минимум 14 лет.

О запросе Украины сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что руководство ЕС передало лидерам европейских стран документ с соответствующими финансовыми требованиями.

Украина последние годы формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. В 2026 году дефицит составил 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предупреждал, что средств, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может не хватить уже в феврале.

В январе Национальный банк Украины зафиксировал исторические максимумы официальных курсов валют: доллар превысил 43 гривны, евро – 50 гривен.