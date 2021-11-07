Украина почти в 27 раз нарастит импорт электроэнергии из Белоруссии

8 ноября украинские энергопоставщики намерены повысить импорт электроэнергии из Белоруссии почти в 27 раз по сравнению с предыдущим днем. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Предполагается, что поставки будут осуществляться без перерывов, а также повышения либо уменьшения мощностей с полуночи до 23.00 8 ноября. Согласно заявке Украина должна получить 400 МВт, днем ранее объем составлял 15 МВт.

Во вторник, 2 ноября, Белоруссия уже предоставила Украине примерно 3 500 МВт ч аварийной помощи, которая потребовалась из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.