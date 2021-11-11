Украина планирует за 648 млн долларов «интеллектуально» отгородиться от России и Беларуси

Власти Украины в кратчайшие сроки должны провести «интеллектуальную границу» с Россией и Белоруссией. На это из бюджета страны потребуется выделить 17 млрд гривен, или 648,6 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Дениса Монастырского.

О необходимости строительства рубежа министр заявил после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области.

«Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить „интеллектуальную границу“ с Россией и Белоруссией. Для финансирования этого проекта понадобится 17 миллиардов гривен (648,6 миллиона долларов). Эти средства будут выделены из бюджета», — уточнил он.

Во время визита Монастырский провел проверку состояния границы с Белоруссией, ее охраны, а также места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения госпогранслужбы, нацгвардии и нацполиции.

«Интеллектуальная граница», о строительстве которой говорит Монастырский, должна быть обстроена инженерными сооружениями и интеллектуальной системой наблюдения. Подобный рубеж уже имеется на участке границы Украины и РФ в Луганской области.