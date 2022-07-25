Украина планировала украсть самолеты ВКС России — операцию удалось сорвать

Украинская военная разведка намеревалась похитить самолеты ВКС России. Операцию, которую курировали спецслужбы НАТО, удалось сорвать ФСБ РФ, сообщат ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — говорится в сообщении.

Чтобы украсть самолеты, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков, предлагая им «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза». Планировалось, что их смогут склонить к перелету и посадке судов на аэродромы, контролируемые ВСУ.

Об этом стало известно контрразведке ФСБ, благодаря чему ВС РФ удалось нанести удары по ряду украинских военных объектов.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», — отметили в ЦОС.

Задействованные в операции сотрудники украинских спецслужб и их пособники были обнаружены. Как сообщили в ФСБ, за каждый угнанный самолет они предлагали до 2 млн долларов.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью, объяснил тогда глава государства, станут защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.