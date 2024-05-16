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Украина планировала ударить БПЛА по прикрывающей Крымский мост системе ПВО
ФСБ России обнародовала видеодопрос задержанного в Крыму гражданина, которого спецслужбы обвиняют в работе на украинскую военную разведку, передает РИА Новости.
По данным следствия, мужчина собирал и передавал Киеву данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост.
Как признался задержанный, украинские кураторы поручали ему фотографировать объекты ПВО с целью последующего нанесения по ним удара беспилотником. Однако реализовать этот план не удалось из-за технических сложностей с доставкой беспилотника.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму и задержании двух человек, работавших на украинскую разведку. По данным спецслужб, они планировали организовать взрыв на железной дороге на полуострове.
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