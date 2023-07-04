Украина отключила ЛЭП, снабжавшую Запорожскую АЭС

Минувшей ночью Украина отключила Днепровскую ЛЭП, которая снабжала электричеством Запорожскую атомную электростанцию. Об этом со ссылкой на советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчуу сообщает ТАСС.

«Сегодня в 01:07 мск <...> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — рассказал он.

На станции заявили, что радиационный фон после отключения находится в норме, нарушений безопасности эксплуатации не зарегистрировано.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре. Это самая крупная станция в Европе. С февраля 2022 года объект находится под контролем России.