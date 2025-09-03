Украина отклонила предложение Путина о встрече в Москве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал неприемлемым приглашение президента России Владимира Путина к украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В одной из социальных сетей Сибига написал, что подобные предложения «заведомо неприемлемые». «Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и [Зеленский] готов к такой встрече в любой момент», – добавил он.

При этом министр не пояснил, почему Зеленский не намерен приехать в Москву, если действительно готов к встрече.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.