Украина отказалась играть с Россией на Кубке мира по водному поло

Мужская сборная Украины по водному полу отказалась от участия в матче за седьмое место с командой России на этапе Кубка мира на Мальте. Игра, запланированная на 13 апреля, не состоится, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на релиз организации.

Ранее представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра заявил, что украинская сторона потребует отмены этой встречи.

Российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году после четырехлетнего отстранения от турниров под эгидой World Aquatics. В настоящее время россияне выступают без национальной символики.