news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
13 апреля 2026 14:53

Украина отказалась играть с Россией на Кубке мира по водному поло

Читайте нас в
Телеграм
Украина отказалась играть с Россией на Кубке мира по водному поло
Фото: "Татар-Информ" / Михаил Захаров

Мужская сборная Украины по водному полу отказалась от участия в матче за седьмое место с командой России на этапе Кубка мира на Мальте. Игра, запланированная на 13 апреля, не состоится, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на релиз организации.

Ранее представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра заявил, что украинская сторона потребует отмены этой встречи.

Российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году после четырехлетнего отстранения от турниров под эгидой World Aquatics. В настоящее время россияне выступают без национальной символики.

news_right_1
news_right_2
news_bot
«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

Новости партнеров