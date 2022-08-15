Украина обсуждала с Британией планы уничтожения Крымского моста, рассказал депутат Рады

Украина проводила переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и обсуждала с ним планы по уничтожению Крымского моста, рассказал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, встреча состоялась на июньском саммите НАТО. «Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — заявил политик.

Свои слова он подтвердил фотографией с переговоров, на которой, помимо Уоллеса, находится бывший британский Премьер Борис Джонсон.

Ранее Киев не раз заявлял о разработке планов удара по Крымскому мосту.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. За это время полностью освобождена территория ЛНР и половина Донецкой народной республики.