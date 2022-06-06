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Ру Тат
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Официальная хроника
6 июня 2022  19:10

Украина не считает трагедией временную потерю территорий

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Отступление ВСУ по ряду направлений в Донбассе и временная потеря территорий – это не трагедия, считает Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Временная потеря территорий - это не трагедия», - сказал он в интервью британской газете Financial Times. 

Он отметил, что в ходе российской спецоперации Украине будет очень трудно добиться победы, но войска готовы оказывать сопротивление.

Данилов также обратил внимание на превосходство России по артиллерии, но Украина может и дальше отвести свои  войска из Донбасса, перегруппировать их и получить помощь от Западных стран. Секретарь СНБО также полагает, что Украина «вернет обратно» контроль над потерянными территориями.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса, назвав это решение вынужденным. В ответ страны Запада начали ужесточать санкции против России и оказывать всяческую поддержку украинским властям.

#спецоперация на Украине
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