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Украина нанесла урон престижу немецкого производителя Leopard 2
Немецкий концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard 2, отчасти лишился своей репутации из-за потерь на Украине. Теперь, когда его техника потеряла статус «чудо-оружия», производителю стало тяжелее бороться с конкурентами, заявляет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Таким образом, говорится в статье, решение о передаче Leopard 2 стало «переломным моментом» для концерна. Не оправдав ожидания и не проявив себя, они произвели негативное впечатление на возможных покупателей.
Кроме того, у Rheinmetall появились серьезные конкуренты в лице южнокорейских производителей. Их танки отличаются не только качеством, но и быстротой и массовостью выпуска.
Дополнительной трудностью для концерна из ФРГ стала логистика — задержки в поставках на Украину стали еще одним минусом для репутации производителя.
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